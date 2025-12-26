陳佩琪曝台選舉多以3手段籌錢　柯非首創

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭求刑28年半，柯妻陳佩琪痛批司法雙標。（照：陳佩琪臉書） 中評社台北12月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲被控擔任台北市長任內涉京華城、政治獻金等弊案，遭起訴求刑28年半，一審預計2026年3月26日宣判。對此，柯妻陳佩琪不滿反擊，台灣的司法竟然是態度比證據重要？另外，陳也透露，台灣民眾黨選舉中大多透過3手段籌錢，強調柯文哲也不是首創。



陳佩琪表示，台灣歷經多次選舉，透過設立公司、開發票、販售小物來籌措資金，先生也不是首創，過去包括“扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖”等，皆有類似前例，若木可收入都算政治獻金，所有賣小物的錢都是貪污侵占，那陳水扁、小英和萊爾校長，難道沒有侵占這些政治獻金的嫌疑嗎？



陳佩琪進一步指出，木可的盈餘都還留在公司帳內，但前述這些已結束掉的公司，請問最終的錢都到哪裡去了？若以檢察官的思維， 這都是政治獻金，都有使用規範，唐仲慶檢察官有比照對待柯文哲的標準去查察這些公司嗎？



陳佩琪表示，司法會如此脆弱、如此不受人民信任，這種雙標辦案、綠能你不能，就是最大的元兇。犯罪是檢察官說了算？台灣的司法竟然是態度比證據重要？沒犯罪，硬被冠上貪污圖利的罪名，用“莫須有、某時地”這種罪名關了1年， 還關到差點沒命。



“請問我們的態度是要有多好？搞了我們一年，我們被整了一年，難道還要跟檢察官說謝謝？”陳佩琪痛批，檢調騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴，辯論靠瞎掰，他們有沒有看看自己做了什麼…台灣人永遠不要忘記司法這一頁…。