無人機救災韌性展　產業鏈精銳盡出

銳二無人機、戰術近程無人機是無人機救災的主力。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月26日電（記者 蔣繼平）“2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演”26日在台南舉辦並呈現科技導入防救災的成果，主角是可長時間高空偵蒐並回傳影像的“銳二無人機”，以及可執行近距離救災與監控“戰術近程無人機”。可升高6公尺的軍規移動照明桅桿、行李箱背包式設計的機動小型儲能供電系統，也吸引不少目光。



台南市政府26日舉辦“2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演”，地點在國科會資安暨智慧科技研發大樓一樓，結合中山科學研究院、台灣無人機協會進行模擬實作，並展示相關設備呈現科技導入防救災的成果。蕭美琴前往視導。



這次展出包括“銳二無人機”、“戰術近程無人機”、“無人機指管導控車”、“語音通信整合系統”、“臨時緊急通訊網”、“軍規耐候型移動照明桅桿”以及民間技術的“行動電解產氫發電系統”與“高機動儲能車”等。



根據介紹，銳二無人機可長時間高空偵蒐並回傳影像；戰術近程無人機可執行近距離救災與監控。指管導控車與通信系統能在通訊中斷情況下快速建構指揮網。繫留式無人機可架設臨時通訊、照明設備則支援夜間救援。搭配產氫發電與儲能設備，確保救援不受電力與通訊中斷影響，全方位強化重大災害時的應變韌性。



其中軍規耐候型移動照明桅杆，內建空壓機，可舉升30公斤設備至6公尺高度。並以4桅架設400平方公尺照明範圍，提供作業與救援明亮環境，還特別強調具有“照亮黑夜，穩定人心”的作用。



至於電力來源使用的產氫發電與儲能設備也吸引不少目光，其中“機動小型儲能供電系統”，一般可持續供電4小時以上，採用行李箱背包式設計，攜帶方便，如行李箱拉了就走，還可透過無人機投送至災區使用。



另外現場還有展示包括，送藥無人機；無人掃雷系統；熱顯像空拍無人機；可載重80公斤的大酬載運輸機，尤其該機型屬於食品大廠義美投資的新樂飛無人機公司，底下還特別掛著有義美食品標誌的空運箱。