劉泰英控拿3億美金　陳水扁：被陳董拿走

劉泰英（左）曾受邀上陳水扁廣播節目暢談往事。（照：陳水扁臉書） 中評社台北12月26日電／針對“國民黨大掌櫃”劉泰英口述歷史影射“台灣之子”涉“3億美元”佣金說，陳水扁重磅回擊，強調當年特偵組指控他在“紅火炒股案”勢藉索取“3億元”，後來案件證明並無其事而判他無罪，真正拿走“3億元”的是一位陳姓董事長，與他無關。



中華開發歷任董事長衹有一位姓陳，陳敏薰2003年以34歲接任代理董事長，成為當時台灣金融圈的話題焦點。她後來曾任台北101董事長、義大世界皇家飯店董事長。陳敏薰是於2003年2月代理中華開發金控與工銀董事長劉泰英的董事長職。



律師邱彰所著“台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史”，劉泰英提及當年中華開發的經營權之爭。



現年89歲的劉泰英在新書中回憶，“台灣之子”接掌政權後，跟他要某金融機構被拒絕，“台灣之子”就設法抓他毛病，“讓我被抓去坐牢，後來廉價賣給某財團，某財團拿出3億美金（約台幣100億）的佣金，而錢是從日本轉來的”。當初台灣之子請他幫忙，因其當時犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，怕他的房子也會被沒收，“一緊張就把這些錢過戶給我一位余姓老部下，存在日本”。



劉泰英提到，“某財團以3億美金買了，之後沒有能力、沒有興趣做創業投資，就改成商業銀行，只是台灣的商業銀行已經過多了，台灣不缺商業資金，只缺創業資金。這樣一來，那些追隨我們的一千多家小型的創業公司也就都倒閉了，台灣自此就沒有新的創業投資基金了”。



根據《自由時報》報導，對於劉泰英的說法，陳水扁指出，特偵組在2008年底起訴他，2009年再追加起訴，指他在“紅火炒股案”藉勢藉端索取“3億元”，後來案件證明並無其事而判陳水扁無罪。



在回應中，陳水扁稱劉泰英為“泰公”，對口述歷史所稱“3億美元”（指二次金改案），陳水扁認為，那是“泰公”與辜家間的商業交易，他連聽都沒聽過，更未收受任何從日本轉來的“3億美元”佣金，更沒有存在日本登記在“泰公”部下名下，對他而言，根本不存在3億美元，當然也不曾要求泰公幫忙處理，或會開口向泰公部下要回3億美元。