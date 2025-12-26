虹口濱江夜景寒風旅客如織　不知蔣萬安要來

上海外灘浪漫的黃昏。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月26日電（記者 張穎齊）雙城論壇台灣採訪團26日抵達上海，下午赴虹口濱江採訪，沿途人潮熙攘、風光旖旎，吸引眾多旅客駐足圍觀，詢問“是否有台灣大人物要來”？記者答是中國國民黨籍台北市長蔣萬安，多數人說不知是誰。傍晚江畔氣溫僅約攝氏1至4度，東方明珠夜色依舊璀璨。



虹口濱江全長約2.5公里，昔日為碼頭工業區，如今已改造為市民休憩與遊客觀光的熱門地標。媒體團沿江步道前行，江面波光粼粼，遠處可望見陸家嘴摩天大樓輪廓。導覽人員介紹，虹口濱江近年推行“綠地再生”與“文創再造”計劃，許多舊倉庫被改建為藝術展館、咖啡館及文創商店，成為“老上海再現”的重要樣板。



採訪現場人潮熙來攘往，除上海市民外，也可見不少來自各省與海外的旅客拍照留影。不少年輕遊客看到台灣媒體團在採訪，紛紛上前詢問：“是不是有台灣的大人物要來上海？”有民眾得知是為台北、上海雙城論壇前哨採訪，更露出好奇神情，表示“第一次知道有這樣的活動”。



中評社記者也趁機訪問在地居民，詢問是否知道蔣萬安？多位受訪民眾笑稱“沒聽過”，也不清楚“雙城論壇”是什麼。不過他們對來自台灣的媒體表現出友好與興趣，並熱情推薦虹口濱江與外灘的夜景。



傍晚時分，氣溫驟降至攝氏1度左右，導遊提醒台灣團員：“上海的冷是濕冷，不像北京的乾冷，晚上體感會更低，可能接近零下4度。”儘管寒風刺骨，外灘、陸家嘴高樓群燈光璀璨，東方明珠塔在夜幕中閃耀，吸引媒體與遊客爭相取景拍攝。



台北市副市長林奕華27日將抵達上海，展開雙城論壇前置行程，預計參訪梅賽德斯奔馳文化中心及中山醫院智慧醫療中心等地。

