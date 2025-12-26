緊縮交流　台公務人員不論職等赴陸均需許可

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）“行政院會”26日通通《兩岸人民關係條例》修正草案，將送“立法院”審議。其中對公務人員採取全面許可制。如原本11職等以上要赴陸須經“中央政府”聯審會審查的照舊。而10職等以下則更明確化，需要經過單位或該機關長官的許可。此外，民選公職包含地方村里長，亦須許可。



“行政院會”26日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，其中包括公務員赴陸全面採許可制，10職等以下須經所屬機關許可、“立委”等特定人員赴陸，應經審查會審查許可、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊，由權責機關公開揭露等內容。該法案待送“立法院”審議。



陸委會26日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑提醒，10職等以下的公務員，過去可能覺得例假日去大陸玩，比如週五晚上飛大陸，周日回來，不需要機關首長同意。現在要求就算例假日，一樣需要機關首長同意。



至於相關修法納入“立委”赴陸採許可制，會否增添修法困難？梁文傑說，為了為應社會期待，修法加入“立委”赴陸採許可制。至於修法會不會成功，大家從“立法院”這一年多以來的狀況可以看到，要推任何“國安法治”，都會遇到非常大的障礙。但是碰到障礙並不代表雙手一攤、什麼都不做，這樣也不行，該推的還是要推。