林祖嘉看海南封關　中美走不同的路

政治大學經濟系兼任教授林祖嘉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）海南自由貿易港12月18日起啟動全島封關，創造許多效應。政治大學經濟系兼任教授林祖嘉接受中評社訪問時指出，海南封關的象徵意義不只在經濟層面，更清楚顯示中國在全球貿易路線選擇上，正與美國對全世界大徵關稅不同，兩者選擇的道路相反，而中方的作法有望能吸引更多其他國家的靠攏。



林祖嘉曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，之前任中國國民黨大陸事務部主任，但日前已隨著前主席朱立倫一同卸任。



“海南自由貿易港”18日起正式啟動全島封關，海南全島將成為海關監管特殊區域，實施以“一線放開、二線管住、島內自由”制度，海南對境外（包括港澳台）貿易大幅開放，同時加強對進入內地的貨物流動控管。



林祖嘉接受中評社訪問時指出，海南自貿港啟動全島封關，基本上可視為中國改革開放路線的延續，整體方向是對的，也是好事。



他認為，特別是在美國總統特朗普對外採取高度保護主義、對各國大幅度加徵關稅的背景下，中國此時選擇以更開放的姿態推動自貿港制度，更能凸顯中國和美國走的是不一樣的路，在國際上反而比較容易爭取支持與理解。



針對海南自貿港的具體制度設計，林祖嘉指出，他注意到目前約有75%的商品可享進口免稅，方向值得肯定，但仍有進一步空間。因自由貿易協議的精神，原本就是商品百分之百開放，“從這個角度來看，其實還可以再多開放一點”。



但林祖嘉也肯定海南在原物料與零組件制度上的安排，現行規定若原物料或零組件進入海南加工後，加值率超過30%，再銷往內地其他地方即可免關稅，這對外資與台資極具吸引力。由於目前中國平均進口關稅仍在9%以上，透過海南這樣的制度設計，外商產品更容易進入中國市場，投資誘因自然提高。