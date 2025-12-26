選罷法修訂原民補選辦法　高金素梅舌戰綠委

無黨籍原住民“立委”高金素梅與綠委激烈交鋒，爭論更從發言台延燒至台下。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月26日電（記者 俞敦平）台“立法院”院會今日三讀通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，將原住民“立法委員”缺額補選規定調整與區域“立委”一致，並增訂移轉投票機制以保障秘密投票。審查過程中，無黨籍原住民“立委”高金素梅與民進黨“立委”鍾佳濱、伍麗華針對“歧視”與“選制公平”議題激烈交鋒，爭論更從發言台延燒至台下，雙方發言完畢下台後仍持續言語交換。儘管逐條表決時藍白與綠營互相反對對方提案，但最終通過國民黨版全案三讀時，朝野各黨均按下贊成票通過。



此次修法旨在解決現行《選罷法》對原住民“立委”補選門檻較高的問題。現行規定區域“立委”缺額一席即補選，原住民“立委”則需同一選區缺額達二分之一才補選。此外，考量原鄉部落存在許多選舉人數極少的投開票所，易使投票結果被推算，修法一併納入移轉投票機制，允許選民申請至同鄉鎮市區其他投票所投票，以維護秘密投票權益。



廣泛討論階段，高金素梅首先發言定調現行制度是“制度性歧視”，批評民進黨執政九年未處理，並指責民進黨原民“立委”支持“遞補”而非“補選”，是將原住民推回二等公民位置。此言論引發隨後上台的鍾佳濱強烈反擊，他意有所指地表示：“誰說原住民是二等公民？就是原住民選出來的‘特定立法委員’”。鍾佳濱認為，原住民“立委”屬復數選區，若缺一席即補選，將導致優勢政黨囊括席次，並質疑這是“政黨私心”，主張應將選區改為單一選區才符合公平競爭。



接續發言的原住民綠委伍麗華則直接點名高金素梅，稱其“扣帽子”。她強調自己長期主張修法並提出兼顧民意的遞補機制。據現場情況，鍾佳濱與伍麗華在結束發言下台後，仍持續與高金素梅進行言語爭論。麥克風雖然消音，仍收錄到雙方在台下持續交鋒的聲音。面對綠委的持續叫陣，高金素梅則回應表示沒關係，等等表決支持族人就好。



中國國民黨“立委”盧縣一與鄭天財則聚焦於實務面，指出全台有數千個投開票所原住民人數在三人以下，修法開放移轉投票是為了落實“憲法”保障的秘密投票權。原住民綠委陳瑩雖然認同移轉投票方向，但指出此次僅修《公職人員選罷法》，未同步修正“總統”選罷法。若“立委”與“總統”合併選舉，族人將面臨需兩地奔波投票的困境，批評修法只做半套。



進入表決程序後，院會先針對各黨團版本逐條表決。在藍白人數優勢下，通過了國民黨版修正動議，民進黨團提案則遭否決。然而在最終全案三讀表決時，原先持不同意見的民進黨團也集體投下贊成票，使全案在朝野“立委”一致同意下順利通過。