許淑華樂見雙城論壇　盼台官方正視成果

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月27日電（記者 方敬為）2025“上海台北雙城論壇”輪由上海方主辦，國民黨籍台北市長蔣萬安28日將赴上海交流，同黨南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，樂見活動如期舉行，南投也持續與杭州輪流辦理“日月潭－西湖兩湖論壇”，透過交流活動，發展經濟與觀光商機，盼民進黨政府正視相關成果，以正面態度看待地方政府在合乎規範的前提下，推動兩岸事務。



今年上海台北雙城論壇將在27、28日於上海登場，許淑華表示，肯定地方政府持續推動兩岸事務。民進黨政府執政以來，兩岸關係急凍，先前兩岸觀光旅遊活絡時，南投縣的觀光旅遊業者普遍受惠，南投以發展觀光與農業為主，過去透過觀光旅遊，大陸遊客來台，進而帶動地方農特產品採購，對經濟發展有正面效益。如今相關商機不再，對地方政府而言，非常可惜。



許淑華說，遺憾的是，民進黨政府對兩岸交流處處設限，也不讓地方政府推展，事實上，即便是如兩湖論壇、雙城論壇這樣行之有年的交流活動，地方政府提出審查的過程也非常嚴苛，地方推動兩岸交流的難度比以往要高上許多，她認為，民進黨政府應該多給予地方政府一些信任。



她提到，在民進黨政府的主導下，台灣的觀光旅遊表現，並未在疫情結束後就恢復水準，設定一年海外來台旅客千萬人次目標，連續破功，如果能夠在兩岸觀光交流方面鬆綁，或許就能突破瓶頸。



許淑華指出，無論是兩湖論壇或者是雙城論壇，其實每次兩岸地方政府都會簽訂一些合作備忘錄（MOU），無論是光旅遊推介，或是農特產品的採購，這多少都能替觀光旅遊與產業經濟帶來正面效果。



許淑華說，她先前也向蔣萬安市長提過，台北市本身的農業產量少，或許可以協助台灣中南部農業縣市向上海大都會推薦農特產品銷售，只要一個城市在兩岸交流中有成果，對台灣各縣市都會是一塊敲門磚，呼籲民進黨政府要調整對立思維，轉換角度，考慮兩岸合作，或可化解台海衝突風險並增加經濟相關效益。

