中評關注：許淑華實力強　綠南投選將難產

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月27日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華明年要爭取連任，近期並與黨中央系統建立起連繫，漸漸轉換為“備戰模式”，反觀民進黨方面迄今仍未確定縣長選將。據了解，由於許淑華實力堅強，綠營地方人士“興致缺缺”，選將難產，但若採取奇兵戰術，徵召外部人士投入選戰，也恐怕難被地方選民接受，綠營提名陷入困局。



因應2026九合一選舉，全台各縣市長近期紛紛舉辦施政周年記者會，無論是布局接班，還是要尋求連任，縣市長都把握機會展現政績。明年要爭取連任的南投縣長許淑華卻反其道而行，未辦理任何施政成果宣傳活動，間接展現出對明年選情“從從容容”的態度。



2022年許淑華首次參選南投縣長，取得15萬4256票、得票率55.99%優異成績，以3萬6263票差距打敗民進黨對手蔡培慧，並在2024年“立委”選舉積極輔選下，讓南投2席區域“立委”都由國民黨拿下。今年大罷免行動中許淑華親自領軍反罷免，保住藍委馬文君與游顥。



許淑華多次展現在南投的政治影響力，也讓民進黨明年縣長選舉提名出現難產，由於許本身實力就非常堅強，再加上明年爭取連任有“現任者優勢”，讓綠營地方人士不敢妄動。民進黨內目前被點名者包括不分區“立委”羅美玲，以及2022年競選失利的蔡培慧，但無論何人，勝算都不大。



羅美玲在地方經營許久，也有新住民身分，可以吸納新住民選票，但面對許淑華尋求連任氣勢洶洶，羅的全縣知名度又相對不足的情況下，選情並不輕鬆；蔡培慧則已在2022年敗選，捲土重來挑戰的正當性與合理性不足。

