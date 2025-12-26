中評關注：雙城論壇波折多　交流彌足珍貴

台北市長蔣萬安、上海市長龔正2023年於上海雙城論壇的自拍照。（照片：蔣萬安提供） 中評社上海12月27日電（記者 張穎齊）2025年台北、上海雙城論壇歷經延期與種種波折，終於確定於27、28日登場。中國國民黨籍台北市長蔣萬安將於28日快閃上海出席主論壇當天往返，副市長林奕華則提前率團展開前置交流。這場兩岸唯一仍維繫的官方城市對話平台，能在區域局勢緊張與政治氣氛低迷之際如期舉行，殊為不易。



據掌握，本次論壇雖表面順利成行，實際籌備過程可謂一波三折。原定9月舉行的雙城論壇因台官方審查卡關而延宕，延至年底才得以敲定。延誤主因在於陸委會等對論壇部分議題提出疑慮，包括台北、上海在科技合作上被認為“涉及個資風險”，以及雙方動物園間擬推進的小熊貓基因配對繁殖計劃，也遭質疑可能觸及“跨境生物資料交換”敏感範疇。



因此，雖台北市與上海市早在年中即完成初步議程設計，但陸委會等遲未核准相關出訪與公文流程，使論壇一度陷入膠著。此舉不僅讓台北市政府頗感為難，也讓上海方面幾度“等信未果”，最終只能在年底倉促敲定時程。



此次論壇能舉行已屬“相當不易”，若非上海方面多次釋出善意，願意在行程安排上盡量配合台北市府，甚至願意等候數月時間，恐怕2025年就將成為雙城論壇創辦以來15年來，首次中斷的一年。



值得注意的是，前陣子台北市又發生中山區隨機殺人案，蔣萬安臨時決定縮短行程、坐鎮台北督導治安，改為28日當日往返上海。這也讓本次論壇成為歷屆以來最緊縮的一次。蔣萬安原計劃與上海方共同主持主論壇，後來改由林奕華提前一天抵滬進行城市交流與文化科技參訪，代為承接部分交流任務。



從雙城論壇的定位來看，它不僅是城市層級的合作平台，更是當前兩岸之間唯一持續維繫的官方溝通與交流管道。論壇自2010年開辦以來，歷經兩岸關係起伏與政治更迭，仍能年年舉行，靠的正是以民生市政為主軸的定位，避開政治對立，集中於交通、水利、環保、文化等實質合作領域。

