中評關注：台南內參民調流出　陳亭妃難了

賴清德日前頻繁到台南出席活動。（府方提供） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選今天舉辦政見會，綠委林俊憲與陳亭妃將面對面交鋒。但近來民調數字滿天飛，更傳出黨內參民調林緊追陳，陳要求黨中央說明，黨也公開否認目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，兩人一來一往初選呈現激戰。會有這樣的內參民調流出，很可能是賴清德力挺林的更進一步訊息，陳就算多份民調都呈現明顯領先，但可能最後也很難出線。



林俊憲是賴清德子弟兵，加上過去與陳亭妃關係不錯的前台南市議會議長郭信良官司纏身，且賴與郭過去關係不佳，外界都認為要賴接受陳亭妃出線代表民進黨參選台南市長，難度很高。因此，台南市長黨內初選這一局，才是賴清德最在意。



最近有兩個動作顯露出賴清德大力挺林俊憲。首先，現任市長黃偉哲已經公開表態力挺林俊憲，7年多前黃在台南市長初選時一樣對戰陳亭妃，後來陳初選落敗，當時黃有新潮流暗挺，現在要“回饋”新系也算是還人情，但以即將卸任的市長，不需要表態得罪任何一方，黃路公開表態挺林俊憲接班，很可能有來自賴清德的壓力。畢竟了“賴政府”在“中央”執政，未來黃卸任，還是需要靠向“中央”。。



第二，過去民調公佈較多數字都是陳亭妃領先林俊憲有些差距，但在黨中央舉辦的政見會前夕，卻傳出民進黨有內參民調，其數據顯示，原本長期領先的陳亭妃支持度仍然最高，但林俊憲緊咬在後，在對上國民黨對手謝龍介時，兩人的整體支持度縮小到3%，已在誤差範圍內。



根據26日報導的黨內內參民調，在加權後，當陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度是54.1%、謝的支持度是25.3%；當林俊憲對上謝龍介，林的支持度是51.5%、謝的支持度是28.8%。而根據民進黨的初選規則，看的是支持度數字，陳亭妃54.1%、林俊憲51.5%，差距在3個百分點之內。



而25日才剛有一份匯流新聞網公布數據，陳亭妃在對上謝龍介，支持度為57.1%，謝龍介僅18.5%，雙方差距高達38.6個百分點；相較之下，林俊憲對決謝龍介時，支持度為51.6%，謝龍介為28.5%，差距為23.1個百分點。陳大幅領先林。