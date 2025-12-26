秦慧珠：雙城論壇能延續15年就是成就

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月27日電（記者 莊亦軒）2025台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，中國國民黨籍台北市長蔣萬安因應19日台北市發生的隨機殺人事件，只參加主論壇28日當天來回，坐鎮台北安定民心。中國國民黨籍市議員秦慧珠向中評社表示，回顧雙城論壇舉辦15年來歷經政府換屆、疫情影響，能延續15年舉辦本身就是一種成就。



雙城論壇始於2010年郝龍斌擔任台北市長任內，第一屆在台北晶華酒店舉行，此後由上海和台北兩地輪流舉辦。



秦慧珠說，雙城論壇從郝龍斌任內2010年到今年2025剛好是15年。一般習俗逢五逢十算是較大的紀念時間點，所以今年15年當然有它的意義。“我是在郝龍斌第二任來台北市議會當議員的，有跟他去參加過兩次雙城論壇。柯文哲時代一次。蔣萬安時代一次，這是第二次。”郝龍斌時代可以說是論壇最熱鬧、成果最豐碩的時候，兩岸關係那時候也比較融洽。除了論壇本身會簽協議外，雙方局處單位來往也比較多。



秦慧珠表示，他還記得昔日體育有異地訓練，上海運動員會來台灣受訓，那時候北一女籃球隊在上海有進行長達一個月的訓練。“我們去上海的時候，剛好他們雙方還有一場籃球友誼賽，我們還坐在場邊觀賞他們的比賽”。以此為例是要說除了論壇以外，還有很多分項的交流。她印象很深的是上海的城管單位到台北參訪，她還帶他們去逛饒河夜市。他們覺得很難得，在台灣我們夜市的地面都很乾淨沒有垃圾、菸頭。



“後來到了柯文哲時代，剛開始有點麻煩。”因為柯文哲說自己是深綠嘛！那時候反而是大陸方面有點遲疑，柯文哲本身沒有說要停辦，柯還是認為他要續辦。但最後大陸方面還是拍板，讓雙城論壇可以持續。所以柯文哲時代雙城論壇是經過這樣的考驗。也非常難得，而且層級還是一樣。只是上海市委書記就沒有出來見面。柯時代就定位為市長對市長。柯時代雙城論壇的參訪時間也從郝龍斌時代的四天三夜改為三天兩夜。



秦慧珠指出，2025雙城論壇原本確實是想要辦在25、26、27日。25日放假、27日是星期六，就衹有26日星期五要上班。但是台北市議會有很多委員會召集委員是民進黨籍，如果26日委員會排要審預算，局處首長照規定是要列席的。如果辦論壇蔣市府帶著局處首長出訪，那局處首長肯定就要跟委員會請假，那肯定是會被罵到臭頭。所以後來就乾脆縮短成27、28日兩天，那個時候也還沒有發生北捷1219事件。