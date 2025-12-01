王秋冬：台北上海有很深感情　意義深厚

雙城論壇負責人之一、台北市政府勞動局長王秋冬在上海接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月27日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇26至29日於上海舉行，台北市政府勞動局長王秋冬在上海 接受中評社訪問表示，這屆論壇能在多方協調下如期登場，實屬不易，特別感謝上海方面的高度配合與諒解，讓活動得以順利舉行。雙城論壇15年來不僅促進兩市專業交流，也讓承辦同仁之間建立深厚情感，希望台官方未來能持續支持，讓兩岸城市層級的合作能長久延續。



王秋冬指出，今年論壇原定9月舉辦，因各項行政流程延宕至年底才得以成行，但在上海市的全面配合、幫忙與理解下，論壇才得以順利舉行。雙城論壇在兩岸之間具有高度代表性，雙方的市府同仁經過多年的合作，早已建立深厚的默契與信任，因此每個細節都能協調周延。”他說，今年論壇已是第15屆，相信未來還能不斷延續，持續為兩岸的城市治理與和平交流貢獻力量。



對於雙城論壇申請的行政流程，王秋冬表示，相比9月延期時，這次的效率確實快了許多，他也特別提到，希望“中央”能以務實、開放的態度看待雙城論壇，若能持續用這樣的方式支持，他相信這個平台會更加穩固，也更能促進兩岸的良性互動。



王秋冬說，他從過去在高雄服務到台北，他多次參與論壇籌備與執行工作，深刻體會到這項活動的重要性，市政府希望延續過去十幾年的良好傳統，因此會找熟悉活動流程、有經驗的同仁來承辦，他們不只是執行任務，而是希望把雙城論壇當成一項制度性的城市交流，讓經驗得以傳承下去。



王秋冬向中評社指出，論壇雖是地方層級，但對兩岸民間理解與文化互信的累積，具有超出城市本身的象徵意義。每一年，論壇都能讓兩岸的專業團隊面對面交換經驗，從交通、環保到文化創意，這些都是民生相關議題，也最能拉近兩地人民的距離。