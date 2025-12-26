鄭麗文：若有獲邀請　明上半年有望訪問大陸

國民黨主席鄭麗文接受廣播專訪。(POP大國民提供) 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文26日傍晚接受專訪時首度提及，希望明年上半年可以去中國大陸訪問，並與中共中央總書記習近平會面，但前提是陸方有這樣的邀請，且如無法與習會面，就不會安排大陸行。此外，她也說，希望在明年上半年訪問美國，美方包括AIT、智庫、大學、僑界都有邀請她。



鄭麗文今天傍晚接受廣播節目“POP大國民”主持人平秀琳的專訪，提及訪問大陸以及美國的安排。



鄭麗文說，國共交流已經開始接觸，但目前談的不是如黨主席等領導階層的會面，但對於赴陸訪問，她樂觀其成，但由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往大陸訪問，但前提是“要看人家邀不邀我去”。



平秀琳追問，所以這趟就是和中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，“如果我要去的話！”。平再問，如果沒有這樣子的安排就不會去？鄭回說，是的。



主持人再次確認，如果明年上半年有到大陸訪問，就是和習近平有會面的安排，如果沒有就不會去？鄭再回，是的，如果對方有這樣的邀請。主持人又問，是主席對主席的層級，鄭麗文多次回應說，是的。



至於前“立委”郭正亮建議明年329青年節是鄭麗文合適訪陸的時間？鄭麗文表示，她沒有去過廣州黃花崗，這個建議也不錯，各種的建議都有，她完全開放。



對於是否有要赴美訪問，鄭麗文指出，她也會去美國訪問，時間同樣是希望在明年的上半年。