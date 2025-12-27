林奕華率代表團赴滬　議員官員等共120人

台北市副市長林奕華準備出發並受訪。（照片：台北市政府提供） 中評社上海12月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市副市長林奕華27日率領市府代表團，將於中午抵達上海，展開為期2天的雙城論壇行程，包括國民黨籍台北市議長戴錫欽等10位議員共120人。林奕華表示，期盼透過此次論壇深化兩市交流、互學互鑑，共創市民福祉。



林奕華在出發前於桃園機場受訪表示，本屆論壇以“科技改變生活”為主題，將於27、28日舉行，簽署水治理及職能培訓交流兩項合作備忘錄，並舉辦三場分論壇，主題涵蓋科技醫療、軌道交通與樂齡健康。



林奕華說，本次台北市政府與上海市政府的雙城論壇內容豐富，除主論壇外，還安排三大分論壇，兩市將針對城市發展、科技應用及公共建設經驗進行深度交流，以“科技改變生活”是此次雙城論壇主題目標，期望能激盪更多創新思維。她並指出，論壇期間將簽署兩份合作備忘錄，分別聚焦水治理與職能培訓交流，落實城市治理經驗共享。



林奕華說，本次台北代表團共120人，成員包括台北市議長戴錫欽、10位議員及13位局長，還有台北市秘書長李泰興、副秘書長及多位學者專家皆隨行。國民黨籍台北市長蔣萬安將於28日親赴主論壇並致詞。林奕華強調，此次論壇是第16年舉辦，已成為兩市最穩定的官方交流平台，展現雙方“學習互鑑、共創未來”的精神。

