中評現場：上海AI基地聚焦機器人產業鏈

AI便利店機器人“小蓋”。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月27日電（記者 張穎齊）台北市政府與上海市政府雙城論壇系列活動27日上午展開首站行程，上海市台辦安排媒體參訪位於張江科學城的智元創新（上海）科技股份有限公司與“模力社區”AI產業基地。該區聚集眾多人工智慧企業與新創團隊，是上海智慧產業發展重鎮。媒體團現場雖未開放進入廠區，但透過簡報與現場介紹，瞭解上海在通用機器人、AI模型應用及產業聚落的發展現況。



上海市人工智慧行業協會副秘書長徐琦在現場簡介指出，智元創新成立於2023年2月，是中國專注“AI＋機器人”融合創新的高科技公司，主打人形機器人與四足機器人等系列產品，並開發自有機器人大模型“智元啟元”。徐琦表示，該公司致力於推動通用具身智慧型機器人的量產與應用，期盼成為全球通用機器人的領導者，這也呼應近年全球AI浪潮與產業轉型趨勢。



徐琦說，智元創新與上海市人工智慧行業協會均以“賦能、創新、合作”為核心理念，持續促進AI產業標準化與生態建設。協會目前設有金融AI、醫療AI、時空AI等多個專業委員會，積極推動AI技術落地與場景應用。



媒體團隨後參觀“模力社區”AI聚落。該基地位於張江科學城副中心，建築面積逾20萬平方米，集結了光本位、蔚勵科技、小度科技等近40家AI模型上下游企業，形成“上下樓就是上下游”的產業鏈閉環。基地強調以“前沿聚焦、場景驅動、平台支撐、生態集聚”為發展模式，推動AI與實體經濟深度融合。

