中評關注：盧秀燕急澄清未選邊　免得得罪人

盧秀燕27日特別發出採訪通知，要在黨中央委員投票後受訪，並與另位爭取參選的藍委楊瓊瓔同框，以此澄清未選邊站。(中評社 資料照) 中評社台中12月29日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前在7周年記者會的簡報內容秀出“新局啟程”字樣，被解讀是支持同黨“立法院副院長”江啟臣接棒，引發議論。盧秀燕27日特別發出採訪通知，要在黨中央委員投票後受訪，並與另位爭取參選的藍委楊瓊瓔同框，再次強調尊重黨機制，以此澄清未選邊站。盧秀燕為2028大選熱門人選，人和重要，須避免得罪任何一方。



2026台中市長選舉，藍營人選未定，江啟臣與楊瓊瓔上演“姐弟之爭”，現任者盧秀燕不表態，保持中立。不過就在24日施政7周年記者會上，因為其中一頁簡報出現“新局啟程”引發聯想。江啟臣隨後並將與該簡報合照的畫面上傳臉書，同時放上與前市長胡志強的合照，營造盧秀燕、胡志強相挺的印象。



相關事件掀起漣漪，由於國民黨在台中市長提名方面傾向採取協調徵召，盧秀燕作為“藍營一姐”，又是現任市長，其態度非常有份量。據了解，盧並未打算有所表態，幕僚團隊私下表示，該簡報內容是“陰錯陽差、純屬巧合”，但因為江啟臣陣營已拿去大作文章，讓盧秀燕處境尷尬。



另一方面，楊瓊瓔陣營則大為不快，認為盧秀燕間接表達支持意向，很不厚道，盧團隊為此特別向楊瓊瓔說明，強調是誤會一場。值得注意的是，盧秀燕26日晚間臨時向媒體發出採訪通知，表達將在27日赴國民黨台中市黨部完成中央委員投票後受訪，並安排與楊瓊瓔同框，消弭外界對其選邊站的印象。



盧秀燕主動表示，國民黨是一個民主政黨，開大門走大路，選賢與能，她相信國民黨有一個公平公開的機制，一定能推出最強最好的候選人。透過媒體鏡頭，此澄清未選邊站。



盧秀燕從政一貫秉持“政通人和”的政治風格，避免得罪任何派系要角，楊瓊瓔有6屆“立委”資歷，在台中有一定的政治影響力，盧明年就要卸任台中市長，並被視為角逐2028的熱門人選，要更上層樓，維持人和相當重要，所以大動作澄清，其考量可見一斑。

