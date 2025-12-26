中評鏡頭：西子灣行館清空蔣文物改咖啡廳

西子灣蔣介石行館轉型成咖啡廳。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月29日電（記者 方敬為）高雄“西子灣蔣介石行館”位在中山大學校園內，去年整建完成改名為“360藝文空間”，建物內部並清空，作為展演用途，不見當年行館的家具、用品，今年8月25日，建物1樓進一步由連鎖咖啡店進駐，昔日行館成為咖啡廳，沖淡蔣介石歷史痕跡，唯一保留的只剩下主建物旁的蔣介石座車。



中山大學“360藝文空間”建於日據時期，原為台灣博覽會“高雄州觀光館”，台灣光復後曾作為蔣介石行館，嗣後移交中山大學管理，並進行部分場域整修，1989年成立西灣藝廊作為藝文展演與文化推廣的重要場域。後因建築物年久失修，2022年封館整建，2024年以藝文空間定位重新對外開放。



為了促進古蹟活化再利用，中山大學校方啟動招商，引入連鎖咖啡品牌“路易莎”咖啡進駐，咖啡餐飲結合歷史建築，被網友封為“最美路易莎”，假日人滿為患。



中山大學表示，為讓更多人能親近古蹟並使“360藝文空間”更貼近師生日常，總務處積極透過多方管道尋覓優質品牌，最終促成路易莎咖啡進駐。未來，藝文空間將不僅是展演場域，更將成為校園裡融合閱讀、休憩與人文交流的共享場所。

