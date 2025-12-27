藍議員出席應援黃國昌　陳明義：期待藍白合

中國國民黨籍新北市議員陳明義。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）有意參選2026新北市長的台灣民眾黨主席黃國昌27日下午在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援”活動。中國國民黨籍新北市議員陳明義是唯一出席的藍營民代，陳明義27日笑說，無論今天是國民黨籍台北市副市長李四川或是黃國昌，只要有一套機制，我們都是在為新北應援。



陳明義的兒子是民眾黨籍新北市議員陳世軒，兩人在2022年一同當選新北市議員，是台灣史上第一對同時當選議員的父子。



至於國民黨中央雖喊出新竹市禮讓現任新竹市長高虹安，但表態參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇還未放棄，並要求白禮讓2028？陳明義說，現在討論2028言過其實，藍白陸續都在各縣市提名人選，民眾想觀察的是藍白提出的人選是不是真的為民眾做事，而不是政黨之間再提出一個人選出來做比較，所以沒有好的2026就不可能有好的2028。



台灣民眾黨27日下午在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援× DO THE BEST”活動。



陳明義會前受訪時表示，今天的活動是為新北應援，他身為新北市議員，無論今天是國民黨籍台北市副市長李四川，或是黃國昌，只要有一套機制，我們都是在為新北應援。今天的活動，在裡面有他的家人也有同事，也有很多可能成為未來同事，今天就來吸收一些想看的、聽到的。



陳明義說，藍白機制一直是形容詞，只要有一套公平透明的機制，藍白合會是大家的期待。藍白合不是一個情緒的出口，而是人民的時代，他在坊間、市場跑行程，很多過去支持民進黨的朋友都請他們加油、為台灣加油，現在已經不是顏色的問題了，而是民眾期待有一股力量改變生活。他希望藍白合就是真正的民意，讓新北市民用非常高的票率告訴民進黨，真的不希望再看到政治惡鬥。



媒體問及，有意角逐新北市選舉的，國民黨還有李四川、新北市副市長劉和然，黨內還未決定由誰出站？陳明義指出，從今年7月份開始就不斷地有很多的聲音出來，誰要表態、誰要競爭，但是到目前為止，他認為他們、尤其在市議會的同仁，大概大家心有所屬。



陳明義認為，不過，就靜觀其變吧，等候選人表態了以後，等藍白兩黨的候選人都出來了以後，大家放在檯面上來做比較、來做競爭。