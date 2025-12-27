台北團訪上海梅奔　交流兩岸演唱會經濟模式

台北市副市長林奕華等人參訪梅賽德斯奔馳文化中心室內演唱會空間。（照片：台北市政府提供） 中評社上海12月27日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇進入實質交流階段，台北市副市長林奕華27日下午率團首站參訪位於浦東的梅賽德斯—奔馳文化中心（簡稱梅奔），瞭解上海演唱會經濟與大型場館營運模式。林奕華表示，兩岸城市都積極推動演唱會與體育經濟，雙方在硬體設施與營運策略上都可互相借鏡。



林奕華指出，上海梅奔與台北大巨蛋在規模與功能上頗為相似，皆可容納萬人以上觀眾，是城市發展文創產業的重要節點。她認為，這次參訪的重點在於瞭解“大型場館與周邊產業鏈整合”的成功經驗，包括交通接駁、智慧票務與觀眾動線設計，這些對於台北市未來推動演唱會經濟及文化活動具有參考價值。



隨行的台北市議長戴錫欽、議員吳世正、王欣儀、汪志冰、秦慧珠、張志豪、柳采葳、曾獻瑩等人也共同出席，團員們在場館內大合照，氣氛熱絡。在上海在場館經濟的營運管理、行銷招商及觀眾消費動線設計方面，皆展現高度專業與成熟經驗，值得台北借鏡。



上海市台辦主任金梅、副主任李驍東與市政府副秘書長朱民，自中午起即於浦東機場迎接台北代表團，展現對雙城論壇高度重視與友好誠意。金梅也表示，期望雙城論壇能持續促進兩市在文化、體育與觀光等領域的合作交流，為兩岸城市關係注入更多正能量。

