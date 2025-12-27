林奕華率台北團訪上海中山醫院　院內有孫文像

台北市副市長林奕華等人參訪上海市中山醫院。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月27日電（記者 張穎齊）台北市副市長林奕華率團27日下午參訪上海復旦大學附屬中山醫院，深入瞭解該院智慧醫療系統與臨床創新應用。而中山醫院顧名思義命名源自孫文、孫中山，為弘揚孫中山救國救民的精神，院內更有孫文像。



林奕華率市府團隊與台北市議長戴錫欽、議員吳世正、王欣儀、汪志冰、秦慧珠、張志豪、柳采葳、曾獻瑩等人參訪中山醫院，院方更帶大家介紹院內有孫文像。



代表團於實驗室門口就定位後，分批進場參觀醫療模擬實驗室與智慧診療系統，觀摩人工智慧輔助影像判讀、病患資料管理與遠距照護應用等技術。上海醫療團隊也展示了“智慧病房管理平台”，可即時掌握病患生理數據並與醫師行動終端連線，吸引團員高度關注。



林奕華表示，中山醫院的智慧醫療整合與資訊安全管理非常值得學習，台北市政府正在推動智慧長照與醫療數位轉型，未來希望能透過專業交流深化合作經驗，進一步提升民眾健康照護品質。



晚間，代表團將返回酒店於水晶廳用餐後，將於晚間6點30分集合前往徐匯濱江，實地考察上海城市更新與濱水景觀再生計劃。林奕華將於晚間8點30分抵達徐匯濱江，沿江視察規劃成果並與隨行官員交換意見。行程結束後，將於晚間9點舉行媒體茶敘，與兩岸媒體分享首日參訪心得。