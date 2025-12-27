柯文哲首復出挺黃國昌　小草激動陳佩琪落淚

柯文哲睽違一年多正式出席政治活動，拳碰拳力挺黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）有意參選2026新北市長的台灣民眾黨主席黃國昌27日在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援”活動。前民眾黨主席柯文哲也睽違一年多，首度正式現身政治活動，與黃國昌2人舉起拳頭相碰，象徵柯文哲將選舉交棒給黃國昌。柯文哲高喊，他相信黃國昌的正直誠信，也相信黃一定能給新北帶來全新的未來！



台灣民眾黨27日下午在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援× DO THE BEST”活動。前民眾黨主席柯文哲、柯妻子陳佩琪、黃國昌妻子高翔等民眾黨公職出席力挺。據民眾黨統計，有逾1500人出席。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，在遭羈押近1年後，於今年9月以新台幣7千萬元交保，交保後的柯文哲一改過去大砲性格，低調進行一審程序。不過，柯文哲近來逐漸復出，拍片、直播、“土城十講”樣樣來，在一審辯論程序終結的24日，也難得面對鏡頭痛批賴清德快變成明崇禎皇帝。柯文哲如今獲解除限制住居，各界都在關注柯文哲何時重回鎂光燈焦點。



柯文哲現身活動現場前一刻，民眾黨所安排的節目是唱著柯文哲2024大選時的競選歌曲“穩穩地走”，坐在台下的陳佩琪也是邊哭邊唱，回憶湧上心頭。在唱完這首歌後，柯文哲現身舞台上，立刻引來民眾黨支持者（小草）一邊高舉手機拍攝，一邊狂呼不斷高喊“台灣的選擇，柯文哲”！



小草興奮情緒蔓延長達1分多鐘，柯文哲數度想講話，也被小草的情緒感染數度哽咽，台下的陳佩琪則逐漸展開笑顏，最後在小草逐漸平靜下，柯文哲才發表演說。