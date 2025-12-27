黃奎博：雙城論壇是觀察兩岸民間關係重要指標

政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇27、28日於上海舉行。隨團赴滬的政治大學外交學系教授、國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博接受中評社訪問表示，雙城論壇是兩岸地方城市交流中最具旗艦指標性的活動，不僅反映城市層級的互動，更是觀察兩岸民間關係冷熱的重要指標。



黃奎博指出，雙城論壇舉辦至今第16年，始終以“雙城好、兩岸好”為最高目標。他表示，雙城論壇確實是兩邊地方城市交流的旗艦型活動，等於是兩岸關係民間互動的好與壞的指標。雙方其實都有壓力，也都盡力想把這件事情辦好。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、“台灣民主基金會”兼職副執行長、陸委會諮詢委員、政大國際事務學院副院長、國民黨副秘書長等，現為政大國際事務學院外交政策研究中心主任、對外關係協會秘書長、台北市政府顧問等。



黃奎博向中評社分析，兩岸政治氣氛的不確定性仍是變數，但台北與上海市政府都選擇以務實、非政治化的態度推動交流。他看到上海和台北都展現了最大的善意與彈性，盡量不要碰觸政治意識形態的分歧，先把事情辦好最重要。雙城論壇能夠成功舉辦，本身就是兩岸合作的良好示範。



黃奎博說，雖然陸委會對雙城論壇的態度不明確，使台北市政府推動兩岸交流的空間有限，但市府仍盡最大努力維持互動，也因為如此，雙城論壇顯得格外珍貴，至少讓城市之間的合作能繼續延續。



他強調，台北與上海能突破困境、順利召開論壇，正顯示兩岸地方層級的“務實合作”仍具生命力。雙城論壇不只是形式交流，它提供了雙方城市治理、文化發展與民間互動的重要平台。即使“中央”不支持，城市層級的互信也應繼續累積，因為對的事就該堅持做下去。



黃奎博最後表示，雙城論壇雖然不會直接改變兩岸高層政治氛圍，但其穩定舉行的象徵意義仍極為重要，若能讓雙城的成功經驗，成為未來兩岸管控分歧的參考，這就是最寶貴的成果。