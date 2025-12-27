柯文哲推崇黃國昌3個承擔　強調沒選錯人

柯文哲力挺黃國昌參選2026新北市長。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌27日在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援”活動。前民眾黨主席柯文哲也睽違一年多，首度正式現身政治活動力挺，柯文哲盤點黃國昌3點“勇於承擔”的事蹟，並強調自己沒有選錯人！



台灣民眾黨27日下午在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援× DO THE BEST”活動。前民眾黨主席柯文哲、柯妻子陳佩琪、黃國昌妻子高翔等民眾黨公職出席力挺。據民眾黨統計，有逾1500人出席。



柯文哲先是調侃自己的官司說，去年8月第一次被羈押時，心裡面想說，“奇怪，我明明什麼事都沒有做，是不是民進黨有什麼誤會？”應該調查清楚以後就會還我清白，所以前4個月都沒有抗告乖乖被關，結果被關了4個月看到起訴書嚇一跳，明明自己什麼事都沒做，怎麼寫出這本科幻小說。犯罪的證據之一，有一次沈慶京去找他，等沈慶京走出來面露微笑，這竟然是他跟沈慶京合謀犯案的證據。



柯文哲搖搖頭說，顯然現在誤會的不是民進黨，是他誤會了民進黨，他忘記自己講過的一句話，“不要低估民進黨無恥的程度。”他告訴黃國昌“民眾黨不能因為柯文哲的官司而停擺，在這時候你必須要扛起來”，他為什麼當時會選擇黃國昌？因為黃國昌肯“承擔”。



柯文哲羅列3點黃國昌承擔的事蹟，包括：一、去年2月重回“國會”，推動“國會改革法案”、“不法關說罪”、“棄保潛逃罪”，卻被青鳥搞到整條路都靈堂，黃可以承擔罵名，仍堅持做該做的事。二、去年8月政治獻金鬧上媒體，當你成功的時候，別人認識你，當你失敗的時候，是你認識別人的時候，在民眾黨困難的時候，黃國昌選擇跟他一起鞠躬道歉、承擔團隊責任。三、他被羈押後，在民眾黨最危險的時候，勇敢出來承擔，若沒有黃國昌當時勇敢承擔，恐怕民眾黨完蛋了。



柯文哲強調，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，撐住懷疑、撐住攻擊、撐住了孤獨。有時候黃國昌自己一個人衝鋒陷陣，大家會覺得衝過頭了，但民眾黨是小黨，就是需要有人去衝撞、爭取最大聲量，讓民眾黨被民眾看見。每一件事本來都不是黃的工作，也不是黃喜歡的工作，衹有黃去做，因為在那一刻需要有人去做。這就是承擔。



柯文哲力挺黃國昌說，他相信黃國昌的毅力、相信黃國昌的認真，更重要的是他相信黃國昌的正直誠信。黃國昌是一個不會為了短期利益犧牲長期利益的人，不會為了少數人利益犧牲多數人利益，也不會為了政黨利益犧牲“國家利益”。他相信黃國昌一定會給新北帶來全新的未來！