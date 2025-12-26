中評專論：台灣政局打死結　只能拖到大選

台灣政治打了死結，只能等2028大選決勝負。(照:中國國民黨臉書) 中評社台北12月28日電（評論員 林淑玲）藍白合推賴清德彈劾提案26日在“立法院”過關，明年5月19日表決。同一天，“行政院會”通過一系列兩岸修法，從“立委”赴陸須經審查許可等，到為封鎖大陸網站訂法源。如今是藍白不論彈劾賴清德、卓榮泰都過不了；綠營要修兩岸法案也難過關，台灣政治打了緊緊的死結，只能拖到2028大選拆解。



賴清德執政一年多就拉爆台灣朝野互動。民進黨不斷用覆議、不執行對抗經“立法院”三讀的法律，5名挺綠大法官跳出來逕行啟動“憲法法庭”宣告藍白主導的法律“違憲”，進行雙重封殺。《財政收支劃分法》修正案日前已被宣告“違憲”，停砍退休公教年金準備再如法炮製。這5名大法官挑戰“憲政倫理”，不計毀譽相挺，為賴清德、卓榮泰對抗在野黨背書，以後都會在歷史留名。



接下來，5名大法官若反覆逕行宣告法律案“違憲”，侵害人民權益，不排除會成為台灣下一波衝突的引爆點。



目前賴清德、卓榮泰被提出“雙彈劾”，儘管都不可能通過，府院仍謹慎避免拉高仇恨值，5名大法官日前突然啟動“憲法法庭”救駕，藍白在“立法院”通過譴責案也無濟於事。台灣現行法制並沒有罷免大法官制度，綠營對“監院”擁有絕對操控權，彈劾大法官根本不可能，藍白譴責只能叫叫罷了，什麼都做不了。



換言之，現在藍白回擊綠營的所有招式基本都是空砲彈，只能透過諸如利用彈劾賴清德全台辦說明會等等，凝聚“反綠”、“反賴”力量，為明年縣市長選舉，乃至2028大選累積能量。另外的效應就是，民進黨出手愈狠，藍白會綁得愈緊，最近藍白不但選舉提名合作，在民生政策上也合作，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌同台開記者會的場面，在朱立倫擔任國民黨主席時代很難看到。



藍白動不了綠營，同樣的民進黨推的法案、政策要過關也難。除了明年度總預算、新台幣1.25兆元的防務預算，綠營最近更推出一系列法案擋兩岸交流，落實賴清德3月13日提出的5大“國安”威脅及17項因應策略指示。但由於藍白“立委”席次加總多於綠營，這些法案未來也難過關，除非行政命令可以做的，其它凡涉及須立法卡兩岸交流的，都不會通過。