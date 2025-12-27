黃國昌宣布進軍新北市　拜託市民給他4年

黃國昌2026參選新北起手式，柯文哲站台力挺。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌27日在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援”活動，作為2026競選新北市長的起手式，黃國昌表示，現在該做的事情是開始執行，讓新北市成為讓生活發光發亮的地方，過去新北市民給國民黨16年時間，這一次，他拜託新北市民給他4年時間！



台灣民眾黨27日下午在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援× DO THE BEST”活動。前民眾黨主席柯文哲、柯妻子陳佩琪、黃國昌妻子高翔等民眾黨公職出席力挺。據民眾黨統計，有逾1500人出席。



黃國昌致辭時表示，他加入民眾黨時，民眾黨也是風雨飄搖，但加入這大家庭後，他發現不是衹有柯文哲一個人還有柯訓練出來的優秀團隊，沒有時間悲傷、也沒有時間洩氣，加入民眾黨的第一天就是開始戰鬥的第一天。相信大家都還記得，2024年1月14日在競總外面大家哭紅眼，沒有走完最後一步，但是跟大家承諾，這是一場改變台灣政治文化的公民運動，這場運動不會停止。



黃國昌列出這幾年來所做的事，他說，過去這一年多，他跟7位在“立法院”並肩作戰的同事，每天在想的是曾經跟選民做出的承諾完成了多少，不到2年的時間，完成了“國會”改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法官說罪、棄保潛逃罪。2023年7月柯文哲在凱道簽下的承諾書，我們全部都幫大家完成了。



黃國昌強調，這就是民眾黨，我們希望讓台灣的選民可以相信，當政治人物站在台上做出的承諾，是真心且是會完成的。他話鋒一轉批評，民進黨過去有太多的承諾，把時間軸線拉長一點，會發現柯文哲的承諾、民眾黨兌現的承諾，都是民進黨過去曾經承諾給台灣人民、但最後卻背棄的，民眾黨撿起棒子幫台灣人民實現承諾，說到做到，應該是人民對政治人物最基本的要求。



黃國昌指出，在綠媒的描述下，黃國昌是一個喜歡咆哮的人，但他想真正告訴台灣人民的是，我們受夠了！受夠官員把時間花在解釋問題，而不是花在解決問題。他和柯文哲約好只待在“立法院”2年，因為他希望協助柯文哲帶著民眾黨新的團隊在“立法院”作戰，但心中真正渴望的，是能有機會從一個監督者成為執行者。



黃國昌認為，過去新北市民給國民黨16年時間，這一次，他要拜託新北市民給他4年時間，他一定向大家證明，什麼叫做全力以赴。讓新北“the best”，不僅是一句口號，這是他的許諾，給他4年時間檢驗，給他4年時間向新北市民展示，民眾黨的團隊，一定可以跟柯文哲當初帶領的市府團隊一樣。柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市民感到驕傲！