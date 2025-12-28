雙城遊徐匯　龔正宴請林奕華一行賓主盡歡

台北市副市長林奕華等人參訪上海徐匯濱江。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇27、28日舉行，台北市政府代表團27日晚間參訪上海徐匯濱江，中國國民黨籍台北市副市長林奕華與國民黨籍台北市議長戴錫欽、議員張志豪、曾獻瑩、吳世正、柳采葳、林珍羽等一行人，在上海市台辦主任金梅、副主任李驍東陪同下考察沿江城市更新及濱水景觀改造成果。雙方交流氣氛熱絡，晚間並由上海市長龔正宴請林奕華，雙方相談甚歡，為隔日主論壇暖身。



林奕華等人與龔正在27日晚間賓主盡歡，林奕華表示，本次論壇簽署的合作備忘錄以“水治理”為主題，除了城市河川整治，也包括上海外灘與台北淡水河的環境再生與河岸利用計劃。特別來瞭解上海在水治理與城市濱水規劃上的具體作法，看看未來怎麼與台北的淡水河整治計劃銜接合作。



對於與上海市長龔正會面交流的內容，林奕華笑稱“聊得賓主盡歡”。她表示，國民黨籍台北市長蔣萬安任內已是第3年推動雙城論壇，雙方都非常熟悉。這次論壇主題涵蓋科技、樂齡健康與交通建設，龔正也分享了許多城市管理與演唱會經濟的經驗，雙方互動非常良好。



林奕華指出，雙城論壇不僅促進城市治理經驗交流，也深化民生合作。她特別提到動物保育議題，去年簽署的動物園合作備忘錄中，雙方曾進行小熊貓與黑腳企鵝的保育交流，明年論壇預計將持續簽署新一輪合作協議。

