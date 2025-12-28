蔣萬安快閃上海半天　擬會龔正雙城兩岸好

左起上海市長龔正、台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇主論壇將於28日舉行，中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日上午搭乘立榮航空班機飛抵上海，展開半天的“快閃”行程，出席論壇。蔣萬安此行聚焦“科技改變生活”主題，與上海市長龔正會晤，重申“雙城好、兩岸好”的交流理念，並見證兩市簽署水治理與職能培訓等兩項合作備忘錄。



根據市府行程安排，蔣萬安上午7時於松山機場出境，10時40分抵達上海市政府世界會客廳，隨即與上海市長龔正會晤。雙方會談氣氛融洽，除回顧雙城論壇15年來的交流成果外，也針對城市治理、智慧醫療、軌道交通、永續發展等議題交換意見。



蔣萬安預計將在致詞時表示，台北與上海同為亞洲重要城市，面對科技創新與高齡化社會挑戰，更應持續深化在城市治理與公共服務上的合作。“雙城好，兩岸才能更好”，地方政府的務實交流，是兩岸民眾和平往來的重要基石。



主論壇於上午11時正式登場，由雙方市府高層及專家代表出席。論壇流程包括成果發表、雙方致詞、主題演講與簽署合作備忘錄四大環節。蔣萬安會後接受媒體聯訪。而本屆雙城論壇雖因多重變數延後至年底舉行，但最終順利登場

