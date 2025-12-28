蔣萬安啟程赴上海　統派送和平鴿、獨派嗆聲

左起台北市蔣萬安、和平鴿、桃園市上海同鄉會理事長游智彬。（照片：游智彬提供） 中評社台北12月28日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日清晨7點啟程赴上海出席2025台北、上海雙城論壇，行前在松山機場國際線出境大廳時，獨派到場嗆聲，統派則送上和平鴿給蔣萬安摸一下送暖。蔣萬安受訪表示，雙城論壇行之有年，始終聚焦市政交流，依照程序陸委會已核准通過。



受台北日前發生恐怖恐擊事件影響，年底又有多項活動須強化維安部署，蔣萬安縮短赴上海行程，從原訂的二天，改為當天往返。上午7時許搭程立榮B7502班機從松山機場啟程，預計晚上6點20分左右搭華航CI202班機返抵台北。



蔣萬安此次率領市府團隊前往上海，展開為期一天的“快閃行程”，預定與上海市長龔正會晤，出席論壇主會議及分論壇活動。行前現場雖有統、獨人士到場，氣氛平和，警方嚴密維安，並未出現明顯衝突。



蔣萬安在出發前受訪，媒體問“台灣國”理事長陳峻涵要蔣萬安別去給中國大陸領導人遞投名狀？



蔣萬安強調，雙城論壇至今已邁入第16屆，始終聚焦市政交流與合作，依照程序陸委會已核准通過，相信也支持這樣說法。



新黨副秘書長、桃園市上海同鄉會理事長游智彬前往現場獻上象徵和平與希望的白鴿，祝福雙城交流順利、兩岸人民平安。蔣萬安見狀笑著撫摸和平鴿的頭，並親切表示“我知道你是桃園市上海同鄉會理事長呀！”現場氣氛溫馨。

