啟程快閃上海　蔣萬安：反映過機艦問題

台北市長蔣萬安28日清晨於松山機場準備啟程赴上海。（照片：台北市政府提供） 中評社台北12月28日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日清晨7點啟程赴上海，出席2025台北、上海雙城論壇，將當天往返。蔣萬安行前在松山機場受訪時，被問到是否反映大陸機艦繞台、小紅書應配合打詐等問題，他強調，曾反映過，而該反映的也都會反映。



受台北日前發生恐怖恐擊事件影響，年底又有多項活動須強化維安部署，蔣萬安縮短赴上海行程，從原訂的二天，改為當天往返。上午7時許搭程立榮B7502班機從松山機場啟程，預計晚上6點20分左右搭華航CI202班機返抵台北。



蔣萬安預計在上海停留約6個半小時，除與上海市長龔正會晤外，也將出席主論壇、見證合作備忘錄簽署以及分論壇巡迴，將再重申“雙城好、兩岸好”。另原則上由國民黨籍台北市副市長代表去參訪上海動物園小熊貓。



上午在松山機場，媒體首先詢問，台灣北部27日晚間發生規模7.0地震，台北市狀況如何？蔣萬安表示，市府於第一時間啟動“三級強化應變機制”，即刻通報消防局、民政局與各區公所同步查報災情。據統計，全市房屋輕微受損39件，均已在第一時間完成處理，僅極少數需即刻修繕，相關單位持續掌握最新狀況並隨時應變。

