雙城論壇會場氣派　兩岸兩百媒體準備就緒

“2025台北上海城市論壇”於上海市世界會客廳舉行。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海城市論壇28日上午於上海市政府世界會客廳舉行，會場氣派莊嚴，象徵兩岸城市交流的重要時刻。中國國民黨籍台北市長蔣萬安與上海市長龔正稍後將出席主論壇，現場聚集200多名兩岸媒體等 候。



蔣萬安上午7點多從台北啟程，稍後抵達會場。



上午10時許，媒體早早抵達世界會客廳外的安檢區，現場維安嚴密，所有人員皆須出示證件、通過多重檢查後方得入場。通道兩側布滿花卉與上海市徽旗幟，廳內金碧輝煌、燈光柔和，主舞台上“2025台北上海城市論壇”字樣氣勢恢宏。



隨著論壇倒數開場，攝影機、直播設備、錄音筆等齊備，各家媒體分別就位。多名台灣記者穿梭其間，不時與大陸媒體交換拍攝角度，等待蔣萬安與上海市長龔正現身。現場充滿專業節奏，顯示雙城論壇的關注度之高。



根據行程，蔣萬安與林奕華於10時40分在世界會客廳1樓會見廳與上海市政府代表會晤，隨後於11時進入星空廳出席主論壇。主題為“科技改變生活”，內容聚焦水治理、職能培訓、科技醫療、軌道交通與樂齡健康等合作方向。



論壇預計於12時15分結束，蔣萬安將於會後舉行媒體聯訪，台灣與大陸媒體各獲兩題提問機會。



論壇結束後，媒體團將緊接著陪同林奕華前往上海動物園參訪，預計探視小熊貓與黑腳企鵝保育區，延續雙城友好與環保交流主題。



整個上午，世界會客廳內外秩序井然，兩岸記者穿梭其間。儘管氣溫僅攝氏4度，現場氛圍卻熱烈而隆重，象徵兩岸城市交流邁入第16年的延續與新起點。