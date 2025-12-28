蔣萬安到上海了　會場的人形機器人好酷

台北市長蔣萬安抵上海，上海市政府常務副市長吳偉、副秘書長朱民前往接機。（照片：台北市政府提供） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海雙城論壇28日上午登場，上午7點多從台北出發的中國國民黨籍台北市長蔣萬安已抵上海，將於上午10時40分到達會場。上海市政府由常務副市長吳偉前往接機，隨後將與上海市長龔正在會見廳舉行正式會談，象徵雙城交流歷經16年，仍持續深化兩岸城市互信與合作。



雙城論壇現場布置典雅莊嚴，主桌以兩市徽記作為主視覺背景，花藝以白蘭與海棠為主色，寓意“兩城共榮、花開並蒂”。現場還可看到穿上衣服的人形機器人，展現大陸的科技實力。



根據安排，蔣萬安抵達後首先由上海市政府常務副市長吳偉、副秘書長朱民、上海市台辦副主任李驍東代表接機，禮遇規格周到。蔣萬安簡短致意後，隨即前往世界會客廳一樓會見廳，與上海市長龔正、常務副市長吳偉、秘書長馬春雷、副秘書長夏科家、副秘書長朱民、市台辦主任金梅等上海方官員進行正式會面。



此次會見為論壇開幕前的重頭戲之一，雙方預計進行致詞與象徵性的禮物交換，代表城市間的友誼與互信。蔣萬安將致贈具台北特色的文創紀念品，龔正則回贈象徵上海創新精神的文化工藝禮品。



會見結束後，蔣萬安將轉往世界會客廳星空廳，出席2025年台北上海城市論壇主論壇，見證雙方簽署多項合作備忘錄。