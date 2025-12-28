蔣萬安、龔正互贈的紀念禮曝光　讚城市友誼

台北市長蔣萬安將致贈上海市政龔正“雙城共榮‧北捷紀念錫盤”。（照片：台北市政府提供） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海城市論壇28日上午於上海市政府世界會客廳登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正稍後將交換的禮物提前曝光。蔣萬安將送龔正“雙城共榮‧北捷紀念錫盤”，龔正則贈“藏城美味”禮盒，各具特色，象徵城市友誼與兩岸交流的延續與深化。



蔣萬安的禮物“雙城共榮‧北捷紀念錫盤”，以純錫打造，盤面鏤刻台北與上海的城市地標，包括台北101、北門、龍山寺與捷運列車等，象徵雙城在歷史與現代、傳統與創新的交融之間，共同朝永續城市邁進。中間刻有“2025雙城論壇，雙城好 兩岸好”字樣，寓意兩市克服挑戰、持續促進和平交流。



據瞭解，錫盤材質選用純錫，代表雙城情誼“彌久常新”，同時取其諧音“錫（惜）情、惜福”，象徵對這份得來不易的友誼倍加珍惜。設計靈感源自捷運路網概念，寓意兩市交流如同城市軌道般相互連結、穩定前行。



蔣萬安表示，這份禮物是台北的生活縮影，希望讓上海的朋友從味蕾感受台北的溫度與人情；如同雙城論壇的精神，從市政合作到文化交流，都是在“日常的點滴中累積信任，讓和平成為生活的一部分”。



龔正則回應，上海與台北的城市合作“歷經風雨、愈加珍貴”，雙方禮物不僅象徵彼此的誠意，也見證了兩岸城市交流的韌性與延續。



現場氣氛將是溫馨隆重，兩位市長將相互致意、笑容滿面，媒體閃光燈閃個不停。論壇尚未正式開場，雙城情誼已先在會見廳內傳遞出“雙城好、兩岸好”的暖意與希望。