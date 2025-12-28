龔正蔣萬安見面同聲　雙城好兩岸一定好

左起台北市長蔣萬安、上海市長龔正。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北、上海雙城論壇28日上午於上海市政府世界會客廳登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正會晤並互贈紀念禮，兩人都強調“雙城好、兩岸一定好”。



蔣萬安強調，雙城論壇能持續舉辦，本身就是兩岸溝通與和平的象徵，只要有心、願意交流，距離再遠都能靠近。他也以紀念品的錫盤說，錫盤取意“錫（惜）情、惜福”，希望兩市珍惜來之不易的交流成果，“雙城好、兩岸一定好”。



龔正則指出，兩城越走越近，兩岸自然越走越穩。我們要和平、要發展、要合作，相信兩城攜手，定能促進兩岸的和平與共榮。



龔正致贈瓷藝作品《玉蘭綻放‧堅如磐石》，象徵兩岸人民情誼如玉蘭之潔、似磐石之堅；蔣萬安則回贈“雙城共榮‧北捷紀念錫盤”與“藏城美味”禮盒，寓意雙城友誼永續、兩岸交流綿延不斷。



龔正所贈《玉蘭綻放‧堅如磐石》由上海申窯工藝師花自玉創作，瓶身繪以玉蘭花與磐石意象。玉蘭象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，兩者相映成趣，象徵上海與台北兩市在風雨考驗中依然相知相惜，共同前行。作品以1300℃高溫燒製而成，瓷質晶瑩潤澤，呈現傳統工藝與現代藝術融合的精緻美感。



蔣萬安則回贈以純錫打造的“雙城共榮‧北捷紀念錫盤”，中間刻有“2025雙城論壇｜雙城好 兩岸好”字樣，盤面鏤刻台北與上海地標，包括台北101、北門、捷運列車與外灘景觀，象徵雙城在文化、交通與治理上的緊密連結。