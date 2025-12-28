蔣萬安：只要願意溝通　和平穩定就有可能

左起台北市長蔣萬安、上海市長龔正。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北、上海雙城論壇28日上午於上海市政府世界會客廳登場，台北市長蔣萬安與上海市長龔正會晤，蔣萬安致詞表示，面對面這樣的交流，是任何東西都沒辦法取代的，越困難，越需要溝通，為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路，只要“雙城好，兩岸一定好”。只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。



蔣萬安強調，今天的見面，意義遠比我們個人要大得多。在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、我們能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種“力量”。就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。



蔣萬安致詞時先向與會者介紹台北市出席成員，包括台北市議會議長戴錫欽、副市長林奕華、吳世正議員、柳采葳議員、曾獻瑩議員、張志豪議員、秦慧珠議員、汪志冰議員、王欣儀議員、張斯綱議員、鍾沛君議員、林珍羽議員、市府秘書長李泰興、副秘書長俞振華等。



蔣萬安今日快閃上海，上午7點多從台北出發，預計晚上6點多返抵台北。



他指出，再次見到大家，真的覺得很親切。剛才在飛機上還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是“快”。從台北起飛到降落，這個航行的時程就相當於從台北坐高鐵到高雄差不多。這給他一個很深的啟示，也就是只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠。



蔣萬安說，大家常說“念念不忘，必有迴響”。今年的雙城論壇雖然有點晚，但是就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會“水到渠成”。



蔣萬安說，所以他要特別感謝雙方團隊，在這段期間辛勞，透過不斷地聯繫，包括克服一切困難，讓我們今天可以坐在這裡。