龔正歡迎台胞多來上海　共創民族偉大復興

上海市長龔正。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海雙城論壇28日上午於上海市政府世界星空廳登場。上海市長龔正在主論壇上致詞表示，雙城論壇是兩岸城市交流的重要平台，見證了上海與台北多年來跨越海峽、真誠合作的歷程。科技改變生活、交流促進民心，希望未來兩市持續深化合作、攜手發展，並誠摯邀請台灣同胞多來上海走走看看，攜手共創中華民族偉大復興。



兩位市長在會後共同見證論壇合作備忘錄簽署，象徵滬台交流再邁新階段。



龔正在致詞中指出，自2010年首度舉辦以來，雙城論壇已成為滬台交流的重要橋樑，15年間累計簽署了47項合作備忘錄，涵蓋科技、教育、文化、醫療、交通、市政等多個領域，成效顯著。他表示，雙城論壇不僅讓兩市政府相互學習、取長補短，也讓市民獲得更多便利與發展機會，這是實實在在的民生成果。



他並舉例，今年以來兩市交流成果豐碩，包括台北市舞團首次參加“2025世界人工智能大會”演出、兩岸青年AI論壇及雙城圍棋賽等活動，均受到滬台民眾的熱烈歡迎與關注，這些故事，正是兩座城市民心相通、文化共鳴的最好見證。



今年論壇主題為“科技改變生活”，龔正指出，當前人工智能浪潮正深刻影響全球城市治理與產業變革，上海正全力打造國際科技創新中心與人工智能產業高地，而台北同樣擁有豐富的創新能量與強大的科技產業基礎，希望兩市攜手分享經驗、發揮優勢，共同推動智慧城市與永續發展，讓科技更好造福民生。