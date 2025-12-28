蔣萬安：互動比衝突好！期待兩岸和平繁榮

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海雙城論壇28日上午於上海市政府世界星空廳登場。中國國民黨籍台北市長蔣萬安在主論壇上致詞時提到“民國”以及民主，他也誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是他的期待，也是他一直努力的目標，雙城好、兩岸好。



蔣萬安致詞首先表示，這是他第二次以台北市長的身份來到上海出席雙城論壇，這一趟來真是不容易啊。



蔣萬安說，他來上海的途中，飛越台灣海峽。不禁讓他想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；也見證過兩岸的和平交流。我相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？



蔣萬安說，在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。因為，我始終相信，“接觸”比“牴觸”好，“對話”比“對抗”好，“瞭解”比“誤解”好，“互動”比“衝突”好。“雙城好，兩岸好！”所以，我再次來到了上海！



蔣萬安說，在聖誕節剛過的時候來到上海，他心裡有特別的感受。上海就像一棵聖誕樹—這是長篇小說《繁花》的作者金宇澄說的。他說：“在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。”



蔣萬安說，其實台北也是如此，甚至有過之而無不及。百納海川，多元包容。“雙城論壇”也因此成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。



蔣萬安說，今年“雙城論壇”的主軸，是“科技改變生活”。很多人以為，科技走到了今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊。但我認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應該要珍視我們以“以人為本”核心價值。身為台北市長，他念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近每一位市民朋友。



蔣萬安說，“民國”八年“五四運動”，喊出的“德先生”、“賽先生”，喚起華人世界對這兩大議題的追索。從我們的時代來看，賽先生，就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生，就是“民為邦本，本固邦寧”；市政治理，就是要“服務市民”、“貼近市民”“尊重市民”。



談到“AI與城市治理”，他想分享兩個案例。蔣萬安說，台北有“1999”；後來因為雙城交流，上海也有12345。台北市民的任何問題，撥打1999市府各單位會立即嫁接彙整各項資訊、提供答覆，研考會也會持續追蹤相關市政議題的回覆成效。



蔣萬安說，現在，我們運用科技導入AI，民眾撥打1999進線，系統同步將語音轉化成文字，透過AI讓我們的話務人員即刻精準地回覆，大幅提高了行政效率也提升了服務品質，我們也會持續運用AI，照顧更多的族群，涵蓋更多元的議題。