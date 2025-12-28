蔣萬安：台海應以和平與繁榮取代波濤呼嘯

台北市長蔣萬安與議員們一同受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海雙城論壇28日圓滿落幕，台北市長蔣萬安受訪再次強調，台海應以“和平與繁榮”取代“波濤呼嘯”，當日快閃台北、上海的他也笑著說，此行最大感受就是“快”，從行程到成果都“緊湊而充實”。



蔣萬安在論壇落幕後與台北市議長戴錫欽、議員吳世正、張志豪、柳采葳、曾獻瑩、秦慧珠、汪志冰、王欣儀、林珍羽、張斯綱、鍾沛君等人一起受訪。



蔣萬安指出，論壇中他呼籲雙方以對話代替對抗，“多一點理解、少一點誤會”，這不僅代表市政層面的交流，也是許多民眾的共同心聲。他說：“我在演講中提到，當大家談起台灣海峽時，希望不再想到波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這是我們堅持舉辦雙城論壇的初衷。”



媒體詢問是否有向上海方面反映機艦繞台、小紅書等議題？蔣萬安回應，他在演講中已表達台北市對和平穩定的期盼，並希望兩市能持續在青年交流、動物保育（包括小熊貓繁育合作）等領域深化具體合作，“雙城論壇代表的，不只是市政合作，更是彼此理解的橋樑。”



對於上海市長龔正提到“中華民族偉大復興”及“兩岸一家親”，蔣萬安則以“民主與民國”回應。蔣萬安指出，台北與上海同樣是開放、多元、包容的國際城市，“我們延續五四運動中德先生、賽先生的精神——科技與人文並進，以人為本、以民為先。”



蔣萬安說，今年論壇主題為“科技改變生活”，他特別以台北智慧市政的實例說明，“無論是AI在行政效率的運用、數位學生證結合便利商店取餐服務，或民眾即時通報系統，科技的最終目的都是讓市民生活更便利、更有溫度。”