上海、台北簽署水治理與技能培訓合作備忘錄

左起上海市長龔正、台北市長蔣萬安見證2025雙城論壇簽署2份合作備忘錄。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北上海城市論壇28日中午圓滿落幕，會議以“科技改變生活”為主題，除進行主論壇與三場分論壇外，最受矚目的重點成果為兩市正式簽署“水治理”及“職能技能培訓”兩項合作備忘錄，象徵兩城在務實合作層面再跨出新一步。



雙城論壇由上海電視台融媒體中心主播雷小雪主持，她在開幕式指出，兩岸和平發展永續，不斷書寫交流新故事。



簽約儀式中，台北市長蔣萬安與上海市長龔正共同上台見證。第一份合作備忘錄由上海市水務局長史家明與台北市工務局長黃一平代表簽署，雙方將在城市水環境治理、河川整治與防洪系統智慧化等領域交流經驗、深化合作。



第二份合作備忘錄則由上海市人力資源與社會保障局長楊佳瑛與台北市勞動局長王秋冬簽署，雙方將推動“職能與技能培訓合作交流計劃”，涵蓋勞動力發展、職業訓練體系建置及青年職場實作互訪等議題，期盼透過人力資源合作促進產業創新與就業機會。



此外，兩市體育局長，台北市體育局長游竹萍與上海市體育局長徐彬，也在會場上示意雙方將推動體育互惠合作，未來有望延伸至城市運動交流、青少年培訓及運動觀光等層面。



蔣萬安與龔正並肩上台合影，現場掌聲不斷。



蔣萬安致詞時表示，台北與上海的交流“越談越熟、越走越近”，雙城論壇16年來能持續辦下去，本身就是信任與善意的體現；龔正則回應，兩市合作從未中斷，這次簽署的兩項新協議“將為城市治理與民生服務注入新的動力”。



至此，2025雙城論壇正式劃下圓滿句點。