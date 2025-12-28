台北、上海共同宣示打造AI合作示範城

在上海舉行的雙城論壇現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）2025台北、上海雙城論壇主論壇28日上午在上海市政府世界會客廳舉行。台北市政府副秘書長俞振華與上海市政府副秘書長夏科家分別以“AI治理與城市未來”為題發表專題演講，兩市共同宣示將攜手打造人工智慧應用合作示範城市，推動“科技改變生活、智慧服務人民”的治理願景，成為論壇的重要亮點之一。



上海市政府副秘書長夏科家指出，AI已深刻改變城市治理方式，上海正以人工智慧為核心動能推動“數位賦能城市治理”。他提到，AI能讓城市更精準地分配資源、預測風險、提升效率，“技術的進步，最終要讓市民感受到更多溫暖、便捷與安全，這才是人民城市的真正進步。”



夏科家舉例，上海已透過AI平台整合各部門數據，推出“隨申辦”等智慧政務服務，企業與民眾可一站式線上辦理各項手續，節省大量時間。他並透露，AI協助工程審核效率提升九成以上，部分原需25人審理的程序，如今僅需幾分鐘即可完成；同時AI應用也成功降低城市積水、交通擁堵等問題，“AI不只是科技，更是人民城市的基礎設施。”



台北市政府副秘書長俞振華則以“從AI到Trust AI”為題，分享台北市在人工智慧導入過程中的治理思維。他強調，AI發展的核心不只是速度與效率，而是“信任與安全”，“AI能不能幫助市民生活得更好，關鍵在於政府是否讓人民信任它的使用方式與目的。”