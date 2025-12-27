中評關注：韓國瑜被綠鎖定　背後目的不單純

韓國瑜的政治能量仍非常強大，遭綠營提早鎖定打擊。（中評社資料照） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜近日被日本《讀賣新聞》用大篇幅文章影射，在2018的韓流崛起是靠著所謂的大陸介選，陸方總共投入2千萬人民幣操控台灣輿論等等。此事讓韓國瑜罕見動怒，在臉書發文痛批，這種抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣。



綠營和相關網路側翼當然沒放過這機會，近日已開始圍剿韓國瑜。但這事件背後目的當然不單純，似乎綠營提早鎖定韓，一方面要挫韓的銳氣，另一方面也藉此讓韓可再次成為藍營焦點，使藍在2028大位人選上不會定台中市長盧秀燕於一尊，藍內部多人競爭，就有可能造成分裂，對綠當然有利。



韓國瑜在臉書發文中直指，台灣的民主，是人民一票一票親自投出來的決定，2千萬人民幣，就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主，“為政者，民為貴、社稷次之，君為輕”，順序千萬別顛倒。而這些話批評的對象，顯然是針對執政的賴清德而來，意即，韓心裡清楚明白他被綠鎖定的背後原因。



從時間點來看，相關爆料所指涉的2018年九合一選舉距今已長達7年，卻在此刻被日媒拿出來大篇幅報導，顯得格外突兀。尤其韓國瑜早歷經所謂的王立強和向心夫妻間諜案，事後皆證明並無此事，所以所謂大陸介選幫韓國瑜一事再度被拉上檯面，顯然就是綠營這段時間強加操作“抗中敘事”的一環，目的當然是可對韓進行後續的政治負面操作。



韓國瑜在歷經高雄市長遭罷免的低潮沉潛，去年2月出任“國會”龍頭後，角色與風格已有明顯轉變。相較過去的直率與激情，近一年來的韓國瑜，在議事主持與對外發言上，都展現出更為穩健、節制的一面，尤其在“憲政”體制、“國會”尊嚴與行政權制衡等議題上，他多次於關鍵時刻出面發聲，向賴清德叫板，點出綠營問題核心等等，可以說是藍營現階段最重要的領頭羊之一，更是綠營難以忽視的存在。



而國民黨主席鄭麗文日前即公開指出，2028年藍營不會衹有一位“最強者”，而是多位具備條件的人選並列競逐，韓國瑜亦在其列。這等於是對外釋放藍營不預設人選、但也不排除任何可能的訊號，自然也讓綠營提前警戒。