連胡會廿周年　鄭麗文呼籲選擇和平

中國國民黨黨主席鄭麗文。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月28日電（記者 黃偕華）今年是“連胡會”廿周年，夏潮聯合會等民間社團28日舉辦紀念座談會。中國國民黨黨主席鄭麗文強調，2005年連胡會是在兩岸兵凶戰危下的歷史性創舉，不但有非常重大成就，也奠定馬英九8年施政，兩岸和平交流繁榮及外交休兵及擴大國際參與。如今再次兵凶戰危，希望能夠再次打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑，挽救大家都不願意看到的，可能悲慘的發生。



鄭麗文提到，台海和平至關重要，不只是台灣跟北京的事情而已，關係的是人類會不會因此引發第三次世界大戰自我毀滅。因此中國國民黨在台灣要堅定清晰的向全世界發出的訊息，我們有不一樣的選擇，我們可以選擇和平。



她呼籲全台灣的人民，乃至於國際社會都能支持國民黨對和平維護的努力。



2005年4月26日，中國國民黨主席連戰應中共中央總書記胡錦濤邀請，赴大陸展開為期8天的“和平之旅”，“胡連會”29日在北京人民大會堂正式登場，會後雙方以《新聞公報》形式發表“兩岸和平發展共同願景”亦即“五項願景”。鄭麗文當時是國民黨發言人隨同前往。夏潮聯合會等民間社團28日舉辦紀念座談會。



對於她有意訪陸，並會晤大陸領導人，鄭麗文今說明指出，很多人潑髒水、扣紅帽甚至編造故事來汙衊。但國民黨仍要堅定清晰的向全世界發出訊息，“我們有不一樣的選擇，我們可以選擇和平”。



鄭麗文指出，現在很多人唱衰、扯後腿、潑髒水還編了很多不存在的故事，像是要有門票、要有條件、要有交換。這些都不存在！需要堅持的衹有九二共識與反對“台獨”。



她認為，李登輝的“兩國論”已經不可能了，從陳水扁、蔡英文、賴清德，也都公開說過“不可能‘台獨′”。那對於兩岸和談，綠營何必一直不斷的唱衰呢？是害怕和平真的成真嗎？害怕販賣了這麼久的戰爭陰影跟謊言這麼的不堪一擊嗎？

