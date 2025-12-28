日媒稱“中共介選”　鄭麗文：用心非常歹毒

中國國民黨黨主席鄭麗文。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北12月28日電（記者 黃偕華）日本《讀賣新聞》報導稱解放軍與北京沃民高新科技合作，疑似欲透過建立輿情分析系統，干擾2018年的高雄市長選舉。中國國民黨黨主席鄭麗文今日回應表示，一個來路不明的錄音，無法求證、沒有任何證據，就可以如此大張旗鼓的帶風向、進行認知作戰，這背後用心非常歹毒，作法非常粗暴。



她痛批民進黨只剩下賣“芒果乾”、只剩下扣紅帽子“非常不可取”。



對於《讀賣新聞》的報導，28日韓國瑜表示，“若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？”



鄭麗文說，現在AI大數據非常發達，不需要這麼大驚小怪、加油添醋，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們所描述的那些業績、功能跟作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎？這又不是秘密，所以不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向。



被問到國民黨黃復興黨部是否恢復？鄭麗文表示，黃復興黨部當年的取消讓大家很傷心，黃復興黨部一直是國民黨歷史裡非常重要的一支核心的隊伍，所以她上任之後，很短的時間就有請季麟連副主席來負責重整。她說，目前再造黃復興的工作，順利的在推動當中。

