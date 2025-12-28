上海台商出席北市座談　盼兩岸更多青創對接

左起上海市台灣同胞投資企業協會長暨競衡集團董事長張簡珍、中國國民黨籍台北市議長戴錫欽、副市長林奕華、台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、台北市秘書長李泰興。（照片：台北市政府提供） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）赴上海出席雙城論壇的台北市副市長林奕華28日下午出席“台北市政府與上海台商座談會”，上百位深耕上海的台商與會。台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏指出，許多台商期待在AI技術、綠能製造與文創產業上能與台北進一步合作，特別希望兩地青年能有更多實習與創業對接機會。



林奕華則強調，台北市政府始終視台商為家人，也希望透過城市交流的機制，讓雙方在產業鏈轉型、AI智慧應用、青年創業與永續經濟等面向上有更多實質合作。



台北市政府與上海台商座談會在上海虹橋西郊假日酒店舉行，座談結束後林奕華即與市府代表團搭機返台，結束為期2天的上海交流行程。



座談會場氣氛熱絡，台商代表與台北市政府官方，就產業發展、投資環境與兩岸經貿合作等議題進行意見交流。會中多位台商代表發言，分享近年企業經營經驗與對兩岸經貿環境的看法。



出席座談的包括上海市台灣同胞投資企業協會會長、競衡集團董事長張簡珍，以及中國國民黨籍台北市議會議長戴錫欽、副市長林奕華、台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏、台北市秘書長李泰興、產業發展局長陳俊安等多位市府局處首長及市議員代表。但不開放媒體入內採訪。



林奕華在致詞時表示，雙城論壇的宗旨是“城市交流、民間互惠”，而台商正是連結兩地的重要橋梁。她感謝上海台商長年在地深耕、推動產業升級、積極參與社會公益，也在疫情與國際變局中展現堅韌與智慧。