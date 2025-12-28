張簡珍：看好蔣萬安更上層樓　深化兩岸和平

上海市台灣同胞投資企業協會會長、競衡集團董事長張簡珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月28日電（記者 張穎齊）上海市台灣同胞投資企業協會會長、競衡集團董事長張簡珍28日接受媒體訪問表示，她看好台北市長蔣萬安在兩岸城市交流上展現更高層次的溝通與格局，期盼他更上一層樓，為兩岸關係注入和平與理性的新契機。



台北市政府28日在雙城論壇會後，與上海台商在上海虹橋西郊假日酒店座談，約百名上海台商與會交流，相當熱絡。



張簡珍指出，兩岸關係越緊張，台商的角色就愈重要，這次雙城論壇讓台北與上海在科技、衛生、醫療等領域的合作更緊密，“讓台商也能感受到兩岸之間的距離縮短了。就像蔣萬安說的，要更多交流、多元接觸、彼此理解，應該是對話，而不是對抗。”



她進一步指出，“雙城好、兩岸就好；台商好、兩岸也好。”兩座城市的融合，不僅帶動經濟，也讓人民看見和平共榮的價值，交流與融合太重要了，這是每一位在大陸打拼的台商共同的信念。



媒體問及，是否看好蔣萬安未來在兩岸事務上的表現？未來更上一層樓？



張簡珍笑說，她真的希望蔣萬安更上一層樓，兩岸經貿對話攸關年輕人的未來與台灣的競爭力，如果台灣能夠更客觀、忠實地報導這裡的情況，讓資訊對稱、讓人民瞭解真實的大陸，年輕人就有更多機會來見識、挑戰、交流。反過來，大陸的年輕人也能去台灣體驗文化，這才是繁榮與和平的根本。



她並引用蔣萬安在雙城論壇上的話語，指出“台灣海峽不應再是波濤與呼嘯，而要成為和平與繁榮的象徵”。張簡珍感慨地說：“我們要的是兩岸一家親、兩岸一條心，大家一起興旺，一起賺錢、一起過更好的生活。台灣的年輕人能買得起房、娶老婆，這才是我們共同的願望。”



談到台灣近期地震災情，張簡珍更憂心表示，自己來自台灣，永遠愛自己的故鄉，每一次地震、每一次災難，上海的台商都第一時間捐款、提供協助。上次花蓮地震我們也是這樣，雖然人在大陸，但心永遠在家鄉。



對於有媒體詢問，解放軍繞台是否應停止挑釁？



張簡珍則回應，兩岸要和平，溝通最重要，若台灣能更善意地面對交流，不先挑釁、願意對話，許多誤會都能化解，兩岸是同文同種的家人，不應該彼此敵視。台商將持續扮演兩岸溝通橋梁的角色，促進經濟合作與民間情感交流，台商的心願很簡單，讓兩岸更瞭解彼此，讓和平成為永續的日常。