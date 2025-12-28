張簡珍：台灣年輕人應參與大陸的舞台

上海市台灣同胞投資企業協會會長、競衡集團董事長張簡珍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月29日電（記者 張穎齊）上海市台灣同胞投資企業協會會長、競衡集團董事長張簡珍時接受中評社訪問表示，這次雙城論壇是兩岸城市交流的重要指標，展現了地方政府在推動對話、深化合作上的積極作為。她呼籲台灣應該更加開放心態，勇於面對機會與挑戰，“不要怕，我們是一家人，應該是開放、再開放”。



做為成功的兩岸企業家，張簡珍也向中評社表示，大陸的發展不僅是機會，更是台灣年輕人應該參與的舞台，她一直期待台灣的青年、企業來大陸創業、就業、交流，哪怕只是來看看，也能打開眼界、拓展格局。



張簡珍，出生於高雄市，日本早稻田大學法學碩士。現任上海震佳實業有限公司執行董事兼總經理，上海競衡集團董事長，競前國際貿易（上海）有限公司董事長，上海立鈞置業開發有限公司董事長，全國台企聯常務副會長，上海市台灣同胞投資企業協會第11屆理事會長等。



張簡珍28日在上海虹橋西郊假日酒店出席“台北市府與上海台商交流座談會”間接受中評社訪問。



她指出，這次雙城論壇主題聚焦科技與衛健合作，象徵兩岸城市從產業到民生的實質融合，意義深遠。自己在大陸生活、工作將近30年，親眼見證上海從改革開放走到如今的繁榮。上海這座魔都擁有2500萬人口，背後是14億人口的大市場。光是今年11月，大陸貿易順差就高達1兆美元，這是驚人的數字，也證明市場活力旺盛。



張簡珍回應，這次台北市政府能促成雙城論壇，非常重要，兩岸應該對話勝於對抗，地方層級的合作反而更具靈活性，能讓人民先走在政治前面。



張簡珍指出，兩岸若持續封閉、互相猜疑，將錯失共同繁榮的契機；若能開放交流，反而能共創雙贏。現在正是兩岸民間要更勇敢的時候。我們同文同種，沒有理由對抗，應該是融合、共榮。