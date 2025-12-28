中評關注：雙城論壇難突破　至少不斷線

台北市長蔣萬安、上海市長龔正。（照:台北市政府提供） 中評社上海12月29日電（記者 張穎齊）台北、上海城市論壇歷經波折終在28日圓滿落幕。中國國民黨籍台北市長蔣萬安出席主論壇致詞後即返台，當天往返，副市長林奕華也只待兩天。此次論壇在敏感時局中順利舉辦，仍顯示雙方維持城市交流的善意與誠意。要突破很難，至少不斷線。



蔣萬安在致詞中指出，“雙城好、兩岸好”，並強調對話、交流優於牴觸與對抗，希望未來台海多一點和平與繁榮，“不再是喧囂與呼嘯”，意有所指地呼籲避免緊張軍事對峙。蔣萬安說，城市層級的溝通能減少誤解、增加瞭解，是維繫和平的重要橋樑。他以“接觸比牴觸好，對話比對抗好”的簡短語句，凸顯在局勢起伏下仍要維持務實互動的態度。



此屆論壇以“科技改變生活”為主題，台北市與上海市代表就城市治理、智慧交通、環境永續等議題進行交流。上海市長龔正在致詞中回應表示，雙城論壇已累積多年合作成果，證明兩地在市政管理、文化教育與經濟發展上具互補性。他強調，兩岸城市應以民生為重，繼續推動合作項目，深化民間往來。



據瞭解，本屆論壇籌備過程中一度傳出不確定因素，最終能順利舉行，顯示雙方仍願意維持溝通平台。台北與上海在官方交流受限的當下，城市層級合作仍具有穩定作用。蔣萬安此行雖為“快閃”訪問，但其言論反映出在兩岸氣氛緊繃時，地方政府仍希望以務實合作的方式，維持互信與接觸。



這次論壇雙方在教育、醫療、文化創意與青年交流方面仍有具體討論。雖然政治層面敏感，但實質合作仍持續推進。觀察人士認為，雙城論壇已成為兩岸市政外交的重要平台，象徵性意義大於實質成果，卻也展現了穩定交流的努力方向。



回顧歷屆雙城論壇，自2010年啟動以來，歷經多次兩岸情勢變化，仍能延續，反映出雙方在地方層級尋求“不斷線”的互動意願。此次在全球與區域局勢動盪背景下得以舉辦，對雙方而言皆屬不易。



總體而言，本屆雙城論壇的最大意涵非政治突破，而在於“交流仍在進行”。蔣萬安強調和平與對話、上海展現友好姿態，使論壇氣氛在理性務實中結束。雖然外界對論壇成效仍有不同觀點，但此次順利落幕，已為兩岸在緊繃氛圍中留下少數仍可對話的窗口。