翁曉玲：綠限縮兩岸民間交流　恐怖與惡劣

藍委翁曉玲。（中評社 資料照） 中評社新竹12月29日電（記者 盧誠輝）“行政院”26日通過“兩岸人民關係條例”部分條文修正草案，未來包括“立法委員”赴陸都須經過許可。中國國民黨籍“立委”翁曉玲接受中評社訪問表示，民進黨政府現在修法限縮兩岸正常的民間交流，未來不排除連一般民眾去大陸都要經過申請許可，這根本就是剝奪人民行動與遷徙的自由，實在非常可惡。



翁曉玲感嘆，台灣都已經解嚴多久了？不應該再走回頭路，政府應該要遵守“憲法”，不需要無限上綱去管制所有公務員的權利，現在甚至連民選出來監督政府的“立法委員”權利都想要限縮，這是非常恐怖與惡劣的行為。



“行政院”26日通過“兩岸人民關係條例”部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制，包括“立委”、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。另外，民選公職人員赴陸若接觸中共黨政軍人士，返台時必須提供時間、事由和經過等資訊，由權責機關公開揭露。



翁曉玲強調，台灣自從民進黨執政後，就不斷限縮兩岸正常的民間交流，尤其在賴清德上任後，更想透過修法來直接剝奪人民行動與遷徙的自由，這次先是限縮“立委”和公務員，那下次會不會更進一步直接去限縮一般民眾到大陸去交流？這實在是非常可惡的作法。



翁曉玲，德國慕尼黑大學法學博士，曾任清大通識教育中心主任、通訊傳播委員會委員，現為國民黨不分區“立委”、新竹清華大學副教授。



她指出，過去兩岸民間的往來本來就一直都非常頻繁，而民進黨政府這次所提出的“兩岸人民關係條例”修法，主要目的就是為了要中斷所有台灣同胞和大陸同胞之間的正常往來，未來若要去大陸都要事先經過申請許可，會讓人感覺像是回到過去的戒嚴時代。



翁曉玲提到，對於多數中低階的公務員來說，基本上根本不會掌握到任何機密內容，就算如果真的有公務員去大陸有任何洩密的行為，依照民進黨政府修正後的“國安法”和“反滲透法”也都可以處理，所以根本不需要多此一舉。



她認為，台灣本來就是一個民主、自由、開放的地方，政府不應該去限制任何人的行動與遷徙自由，每個人想去哪裡旅遊或想搬去哪裡住？這些都是“憲法”保障人民的基本權利，但民進黨政府現在卻想剝奪人民的基本權利，實在大可不必。