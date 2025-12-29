交不出除籍證明　近千名陸配恐淪人球

聲援陸配團體2025年7月3日至陸委會抗議。(中評社 資料照) 中評社台北12月29日電／賴清德今年3月召開“國安”高層會議定調大陸為境外敵對勢力、下令徹查軍公教有無大陸身分證後，陸委會要求1.2萬名已取得台灣身分的陸配、陸配子女，3個月內補繳交失去大陸戶籍的“除籍證明”。但因返回大陸申請困難等諸多原因，陸委會將期限延至12月底。據瞭解，仍有近千名陸配尚未繳交相關證明。明年元旦、意即3天後被除籍，在野“立委”憂，陸配恐淪政治人球。



根據《中時新聞網》報導，“內政部移民署”最新規定，大陸地區人士申請來台定居，應放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。台灣目前約有36萬名陸配，其中14萬人已取得台灣身分證，陸委會清查約1.2萬人尚未繳納失去大陸戶籍相關證明。陸委會原本要求陸配6月底前補繳喪失原籍證明，否則戶籍可能遭撤銷，但特殊狀況可延期繳納。



由於截至8月底，還有7%左右的人未繳交註銷證明，該專案遂延長至12月底。如今期限將屆，據悉有近千陸配沒繳交。甚至部分陸配是沒有任何具體動作，這些人恐在明年元旦被撤銷在台定居證及戶籍登記。



中國國民黨籍“立委”賴士葆指出，兩岸情況特殊，有些人可能礙於生活因素，無法立刻回到大陸辦理相關作業，建議“中央”從寬認定，並延長期限，給這些民眾更多時間處理證件問題，避免讓陸配淪為人球。