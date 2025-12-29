台官員：民眾表達政治認同主張統一不違法

台“內政部次長”馬士元接受媒體採訪（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月29日電(記者 俞敦平)“行政院”通過《社會秩序維護法》修正草案，擬對散布仇恨言論或配合境外勢力者開罰，引發在野黨抨擊是“網路戒嚴”。台“內政部次長”馬士元今日受訪時指出，修法屬行政處分，如同開車超速收到罰單，並非刑事追訴。針對外界疑慮，他特別釐清，民眾若單純表達政治認同，或是主張與中國大陸、甚至是越南等國“統一”，皆屬於言論自由範疇，並不在處罰範圍內，認為將行政裁罰無限上綱為戒嚴並不恰當。



“行政院會”日前通過《社會秩序維護法》修正草案，針對在公共場所或網路散布仇恨言論、恐怖主義，或配合境外敵對勢力激化對立、主張消滅“我國”主權者，若影響公共秩序，最高可處3萬元罰鍰。國民黨團對此表達強烈不滿，質疑相關規定定義模糊，甚至可能將個人政治主張入罪，批評政府意圖實施“網路戒嚴”，箝制人民言論自由，揚言將在“立法院”嚴審該草案。



對此，馬士元今受訪時首先區分法律樣態，說明此次修法層次屬於行政處分，性質類似民眾亂丟菸蒂或開車超速被開罰單，主要在維護行政秩序；若涉及如揚言放置炸彈等公共危險行為，則會回歸《刑法》處理。他提到，國際上對於仇恨言論已有標準，例如在歐美宣揚納粹主張，或鼓吹解放軍武力攻台，均屬此類，這與單純的政治主張不同。



針對各界關注“主張統一”或自稱“台灣國”是否違法，馬士元明確表示，個人的政治意願與文化族群認同，完全不在《社維法》規範之列。他舉例，若有民眾提出願意與中國大陸、越南或菲律賓統一，這些都屬於言論自由的保障範圍，政府不會介入。他強調，修法僅是針對特定危害秩序的行為進行行政裁罰，不能因為一張“罰單”就說是戒嚴，這樣的指控與事實有落差。